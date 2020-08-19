Лиссабон, , 12:35 — REGNUM Нападающий ПСЖ Неймар может пропустить финал Лиги чемпионов из-за дисквалификации. Об этом 19 августа сообщает The Sun.

Неймар Андрей Пронин © ИА REGNUM

Отмечается, что Неймар может быть дисквалифицирован за нарушение медицинского регламента. Причина — обмен футболками с защитником «РБ Лейпциг» Марселем Хальстенбергом.

В протоколе УЕФА говорится, что игрокам рекомендуется воздерживаться от обмена футболками. Несоблюдение этого может привести к «дисциплинарным мерам в соответствии с регламентом УЕФА».

Ранее сообщалось, что обмен футболками во время «финала восьми» Лиги чемпионов приведёт к 12-дневному периоду самоизоляции для игроков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов, одержав победу над «РБ Лейпциг» со счётом 3:0.

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