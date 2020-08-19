Новосибирск, , 11:54 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время рабочей поездки в Краснообск сегодня, 19 августа, ответил на вопрос о том, когда в регионе вновь откроют фитнес-центры и фитнес-клубы, закрытые из-за коронавируса. Глава региона пояснил, что при соблюдении определённых санитарно-эпидемических норм есть возможность решить эту задачу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Если руководители, владельцы этих организаций готовы взять на себя ответственность по выполнению дополнительных обязательств, то, возможно, после 24 августа, мы будем готовы пойти на решение по возобновлению работы фитнес-индустрии, — сказал Травников. — Сегодня по моему поручению первый заместитель губернатора Юрий Петухов встречается с руководителями спортивных и фитнес-организаций. Если коллеги договорятся о том, что будут строго выполнять все санитарные меры, в том числе дополнительные, подтверждаю, что с понедельника мы такое такое решение примем».

По официальным данным, на сегодняшний день в фитнес-индустрии Новосибирской области работает около 400 предприятий, из них около 60 имеют залы размером более 800 квадратных метров.