Орландо, США, 19 августа 2020, 11:49 — REGNUM «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом матче серии четвертьфинала плей-офф Западной конференции НБА. Встреча завершилась со счётом 100:93.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Портленда» Дэмьен Лиллард, набравший 34 очка. Кроме того, по дабл-даблу сделали центровой Юсуф Нуркич (16 очков и 14 подборов) и форвард Кармело Энтони (11 очков и 10 подборов).
В составе «Лейкерс» трипл-дабл оформил форвард Леброн Джеймс (23 очка, 17 подборов, 16 передач). А также дабл-дабл записал на свой счёт Энтони Дэвис (28 очков, 11 подборов).
Таким образом, «Портленд» вышел вперёд со счётом 1−0 в серии с «Лейкерс», который стал победителем регулярного чемпионата в Западной конференции.
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