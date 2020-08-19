Орландо, США, , 11:49 — REGNUM «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом матче серии четвертьфинала плей-офф Западной конференции НБА. Встреча завершилась со счётом 100:93.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Портленда» Дэмьен Лиллард, набравший 34 очка. Кроме того, по дабл-даблу сделали центровой Юсуф Нуркич (16 очков и 14 подборов) и форвард Кармело Энтони (11 очков и 10 подборов).

В составе «Лейкерс» трипл-дабл оформил форвард Леброн Джеймс (23 очка, 17 подборов, 16 передач). А также дабл-дабл записал на свой счёт Энтони Дэвис (28 очков, 11 подборов).

Таким образом, «Портленд» вышел вперёд со счётом 1−0 в серии с «Лейкерс», который стал победителем регулярного чемпионата в Западной конференции.

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