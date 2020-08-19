Орландо, США, , 11:20 — REGNUM «Орландо Мэджик» одержал победу над «Милуоки Бакс» в первом матче серии четвертьфинала плей-офф Восточной конференции НБА. Встреча завершилась со счётом 122:110.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Орландо» Никола Вучевич, который сделал дабл-дабл из 35 очков и 13 подборов.

В составе «Милуоки» наибольшую результативность показал форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 17 подборов.

Таким образом, «Орландо» вышел вперёд со счётом 1−0 в серии с «Милуоки», который является победителем регулярного чемпионата.

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