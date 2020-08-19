Орландо, США, , 11:08 — REGNUM «Майами Хит» одержал победу над «Индианой Пэйсерс» в первом матче серии четвертьфинала плей-офф Восточной конференции НБА. Встреча завершилась со счётом 113:101.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Майами» Джимми Батлер, набравший 28 очков. Кроме того, центровой Эдрис Адебайо сделал дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов

В составе «Индианы» наибольшую результативность показал разыгрывающий Малколм Брогдон, записавший на свой счёт 22 очка.

Таким образом, «Майами» вышел вперёд в серии: 1−0.

Читайте также: «Торонто» обыграл «Бруклин» в первом матче серии плей-офф НБА