Бергамо, Италия, , 10:51 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Аталанта» предлагает полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Миранчуку контракт с зарплатой €1,5 млн в год. Об этом 19 августа сообщает Calciomercato.

По информации издания, Миранчук вряд ли откажется от предложения «Аталанты», несмотря на то, что предпочёл бы перейти в «Милан».

Ранее сообщалось, что Миранчук дал согласие на переход в «Аталанту».

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