Москва, , 10:26 — REGNUM Фан-зоны во время проведения чемпионата Европы по футболу планируют создать более 40 российских городов. Об этом 19 августа заявил гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин.

«Многие города перенесли свое положительное решение о создании таких фан-зон на следующий год», — цитирует Сорокина ТАСС.

По его словам, таких городов будет более сорока.

Напомним, чемпионата Европы перенесён с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. При этом название турнира сохраняется — Евро-2020. Четыре матча первенства примет Санкт-Петербург.