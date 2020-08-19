Торонто, Канада, , 10:14 — REGNUM У «Вашингтона» есть шансы на выход в следующий раунд плей-офф Кубка Стэнли. Об этом 19 августа заявил капитан команды Александр Овечкин.

По его словам, команда должна играть так же, как в четвёртом матче с «Айлендерс».

"Если мы продолжим играть так же, у нас будет хороший шанс перевернуть ход серии», — сказал Овечкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в четвёртом матче со счётом 3:2 и сократил отставание в серии (1−3).

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