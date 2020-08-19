Владикавказ, , 09:42 — REGNUM В Северной Осетии запланировано строительство двух крупных спортивных объектов. Власти региона намерены реализовать проект по возведению большого бассейна и нового ледового дворца. Об этом рассказал 18 августа в ходе встречи с журналистами в рамках программы «Открытое правительство» министр спорта Алан Хугаев.

По его словам, строительство бассейна поможет решить проблему нехватки водных объектов в регионе. Планируется построить по Владикавказе современный 50-метровый бассейн. Стоимость проекта составляет около 450 млн рублей. В настоящее время идет подготовка в плане поиска источника финансирования для разработки проектно-сметной документации.

Помимо этого, прорабатывается вопрос о строительстве нового ледового дворца, так как старый «находится не в самых лучших условиях» и уже не удовлетворяет потребностям региона. Как отметил Хугаев, планируется создать целый городок спортивных объектов, в котором разместятся на одной территории действующий ледовый дворец, спорткомплекс тхэквондо, тренировочный спортивный зал по вольной борьбе, бассейн и Дворец спорта.