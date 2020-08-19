Эдмонтон, Канада, , 09:12 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в пятом матче ¼ финала Восточной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Далласа» шайбы забросили нападающий Джейми Бенн и защитник Йон Клинберг. У «Калгари» отличился форвард Микаэль Баклунд.

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 28 из 29 бросков по своим воротам.

Таким образом, «Даллас» впервые вышел вперёд в серии: 3−2.

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