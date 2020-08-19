Торонто, Канада, , 08:26 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в четвёртом матче ¼ финала Восточной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 3:2.

К десятой минуте первого периода «Вашингтон» уже проигрывал с разницей в две шайбы. У «Айлендерс» отличились нападающие Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал.

Хоккеисты «Кэпиталз» смогли переломить ход встречи во втором периоде. Сначала Евгений Кузнецов забросил одну шайбу, а затем Александр Овечкин сравнял счёт после передачи Кузнецова.

А в третьем периоде Овечкин оформил дубль, забросив победную шайбу с передачи Дмитрия Орлова.

Таким образом, «Вашингтон» сократил отставание в счёте в серии с «Айлендерс»: 1−3.

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