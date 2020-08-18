Торонто, Канада, , 23:57 — REGNUM Нападающий «Каролины Харрикейнз» Винсент Трочек поделился мнением касательно поражения от «Бостон Брюинз» в четвертой встрече серии плей-офф Кубка Стэнли.

«Разумеется, это поражение было разочаровывающим. Никто не гордится тем, что мы вчера сделали. Нам нужно было взглянуть на себя в зеркало.

Упускать такое лидерство, в две шайбы, в плей-офф просто неприемлемо. Но эта серия из семи матчей. Мы сосредоточены на пятой игре», — приводит слова Трочека журналист Эндрю Шнитткер.

В минувшем регулярном чемпионате Трочек набрал 38 (11+27) очков в 62 матчах.