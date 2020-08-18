Лос-Анджелес, США, , 23:38 — REGNUM Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс поделился мнением касательно игры разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича.

«У «Далласа» лучшее нападение в истории НБА, а также молодой игрок, который уже входит в пятерку лучших игроков лиги.

Никогда еще не играл против команды, в которой есть игрок уровня Топ-5, которым можно любоваться», — приводит слова Риверса Clutch Points.

21-летний Дончич в минувшем регулярном чемпионате провел 61 матч, в среднем набирая 28,8 очка и 8,8 передачи за матч.