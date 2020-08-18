Краснодар, , 23:18 — REGNUM «Краснодар» одержал вторую победу в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги сезона 2020/2021. «Южане» обыграли тульский «Арсенал» в рамках третьего тура. Встреча прошла на стадионе «Краснодар Арена» в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счетом — 2:0.

В составе хозяев голами отличились защитник Сергей Петров на 35-й минуте встречи и 34-летний шведский нападающий Маркус Берг на 66-й. Отметим, что второй также отдал голевую передачу в этом матче. В прошлом сезоне форвард отличился девятью голами в 23 матчах.

«Краснодар» поднялся на четвертую строчку чемпионата, набрав шесть очков в трех турах. Тульский «Арсенал» занимает 14-е место.