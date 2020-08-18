Сакраменто, США, , 21:45 — REGNUM Согласно информации портала The Sacramento Bee, местный клуб НБА «Сакраменто Кингз» приступил к поискам нового кандидата на пост генерального менеджера. Сообщается, что заменой бывшего генменеджера Владе Диваца может стать действующий менеджер «Торонто Рэпторс» Бобби Уэбстер, вице-президент по баскетбольным операциям «Сан-Антонио» Брент Бэрри и менеджер «Нью-Йорк Никс» Скотт Перри.

Также, по данным источника, в списке кандидатов фигурирует имя ассистента генерального менеджера «Бостона» Майка Заррена, ассистента генерального менеджера «Майами» Адама Саймона и ассистента генерального менеджера «Клиппер» Трента Реддена.