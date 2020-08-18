Баку, , 21:23 — REGNUM Азербайджанский «Карабах» обыграл македонский «Силекс» в первом матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021. Встреча прошла на стадионе им. Тоника Бахрамова в Баку и завершилась победой хозяев с разгромным преимуществом — 4:0.

Счет встречи был открыт на 11-й минуте в результате усилий испанского хавбека Хайме Ромеро. Позднее в составе «Карабаха» дважды отличился Вильд-Дональд Геррьер на 40-й и 51-й минутах, а итоговый счет встречи установил Махи Эмрели на 80-й минуте.