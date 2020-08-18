Саранск, , 21:00 — REGNUM «Тамбов» набрал первые очки в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги, обыграв в рамках третьего тура подмосковные «Химки». Встреча прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась победой номинальных хозяев со счетом — 1:0 в пользу «Тамбова».

Единственный гол был забит на первых минутах встречи усилиями молдавского полузащитника Валерия Чуперки.

«Тамбов» поднялся на десятую строчку чемпионата с тремя очками в активе. На счету «Химок» одно очко, что ставит их на последнее место чемпионата.