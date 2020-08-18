Новокузнецк, Кемеровская область, , 20:17 — REGNUM Нападающий Максим Кицын вернулся в новокузнецкий «Металлург». Согласно информации официального клубного сайта, 28-летний игрок вернулся в расположение клуба из Высшей хоккейной лиги, за который выступал ранее.

Ранее сообщалось, что хоккеист мог продолжить карьеру в китайском «Куньлуне», куда проходил просмотр.

В прошедшем сезоне Кицын установил рекорд ВХЛ по набранным очкам, а также голам, заработав 69 (39+30) результативных баллов за 54 игры.