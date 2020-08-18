Манчестер, Великобритания, , 15:55 — REGNUM Вратарь английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Клаудио Браво покинул команду. Об этом 18 августа сообщается на сайте клуба.

В сезоне 2018/19 Браво получил травму ахиллова сухожилия и пропустил почти 10 месяцев. Пришедший в команду голкипер Эдерсон выиграл у него конкуренцию.

В 2016 году он перешёл в «Манчестер Сити» из «Барселоны». Всего за английский клуб он провёл 61 матч за команду и сыграл 20 матчей на ноль.

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