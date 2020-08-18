Лондон, , 15:37 — REGNUM Бывший вратарь сборной Англии Джо Харт стал игроком «Тоттенхэм Хотспур». Об этом 18 августа сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что лондонский клуб подписал контракт с 33-летним футболистом, рассчитанный до лета 2022 года. Он присоединился к команде на правах свободного агента.

Последним клубом Харта был «Бёрнли», за который он играл с 2018 по 2020 год. До этого он выступал за «Манчестер Сити» с 2006 по 2018 год и стал двукратным чемпионом Англии. В сборную Англии он вызывался с 2008 по 2017 год.

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