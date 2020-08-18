Ливерпуль, Великобритания, 18 августа 2020, 15:18 — REGNUM Один случай заражения коронавирусом выявлен в английском футбольном клубе «Ливерпуль». Об этом 18 августа сообщает Kronen Zeitung.
По информации издания, заражённый был выявлен по итогам тестирования. При этом не уточняется, футболист это или работник клуба.
В настоящее время команда находится в Австрии на предсезонном сборе.
Напомним, в сезоне 2019/20 «Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за 30 лет. В 38 турах команда Юргена Клоппа набрала 99 очков.
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