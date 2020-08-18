Бергамо, Италия, , 15:14 — REGNUM Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук дал согласие на переход в итальянскую «Аталанту». Об этом 18 августа сообщает журналист Даниеле Лонго в Twitter.

По информации источника, «Аталанта» готова заплатить за 24-летнего футболиста €18 млн плюс бонусы, однако «Локомотив» просит за него €20 млн.

Напомним, Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. В сезоне 2019/20 чемпионата России он сыграл 27 матчей, в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи.

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