Казань, , 15:20 — REGNUM Любителей хоккея приглашают на матчи TANECO кубка чемпионов, который пройдёт на «Татнефть Арене» с 19 по 23 августа, информирует пресс-служба казанского хоккейного клуба.

В турнире примут участие спортсмены из столичной команды «Ак Барс», магнитогорской «Металлург», уфимской «Салават Юлаев» и питерской СКА. В день открытия, 19 августа состоятся матчи между ХК «Металлург» и ХК «Салават Юлаев», начало в 13:00, а также «Ак Барс» и СКА — в 19:00. 20 августа встретятся соперники команд «Салават Юлаев» — СКА (в 13.00) и «Ак Барс» — «Металлург» (в 19.00). В субботу в 12.00 СКА сыграет с «Металлургом», в 17.00 «Ак Барс» — с «Салаватом Юлаевым». Матч за третье место пройдет 23 августа в 12.00. Финальная игра запланирована на 17.00.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани с 12 по 16 августа прошли соревнования по пляжному волейболу — этап чемпионата России.

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