Москва, , 14:27 — REGNUM Матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) не планируется транслировать на каналах холдинга Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Об этом 18 августа заявил гендиректор телеканала «Россия-1» Антон Златопольский.

«Мы показываем чемпионат Европы наравне со всеми всегда, а права на российский футбол принадлежат другим участникам медиа-пространства, и они очень эффективно их используют», — сказал Златопольский

Он добавил, что ВГТРК не рассматривает возможность показа матчей, поскольку в этой области есть такие медийные игроки, как «Газпром-Медиа».

Правами на трансляцию матчей чемпионата России по футболу владеет телеканал «Матч ТВ», который в июле 2018 года заключил с РПЛ четырехлетний контракт.