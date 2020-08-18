Прага, , 14:18 — REGNUM Бывший главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига госпитализирован. Об этом 18 августа сообщает портал iSport.cz.

По информации издания, у 61-летнего Ржиги резко ухудшилось состояние здоровья. Он находится в Институте клинической и экспериментальной медицины в Праге.

Конкретная причина госпитализации не раскрывается.

Напомним, Ржига работал в России в таких клубах, как «Химик», «Спартак», «Атлант» и СКА. После этого он стал главным тренером сборной Чехии, с которой в 2019 году дошёл до полуфинала чемпионата мира.

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