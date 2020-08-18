Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM Хорватский защитник Деян Ловрен заявил, что хочет играть на серьёзном уровне в топ-клубе, поэтому перешёл в «Зенит». Об этом 18 августа сообщает Sport24.

«Зенит» в последние годы находится на вершине в России, играет в Лиге чемпионов. Так что у меня не возникло в голове вопроса: ехать или не ехать», — сказал Ловрен.

Он отметил, что получал предложения из других клубов, но предложение «Зенита» было наиболее убедительным.

Напомним, Ловрен перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля», в составе которого играл семь лет, стал чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов. В «Зените» он уже провёл два матча и забил один гол.

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