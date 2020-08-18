Москва, , 13:31 — REGNUM На 53-м году жизни умерла трёхкратная чемпионка России по футболу Разия Нуркенова. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной», — говорится в сообщении.

Нуркенова выступала за самарский клуб ЦСК ВВС, в составе которого стала трёхкратной чемпионкой России и выигрывала Кубок страны.

После завершения игровой карьеры она работала тренером в спортшколе ЦСК ВВС, а в 2009—2010 годах была главным тренером профессиональной команды. С 2007 по 2013 год она входила в тренерский штаб юниорской сборной России U17, а с 2018 года возглавляла женскую сборную Казахстана.