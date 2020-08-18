Стамбул, Турция, , 13:11 — REGNUM Российский московского «Локомотива» Фёдор Смолов может перейти в аренду в турецкий клуб «Фенербахче». Об этом 18 августа сообщает Sabah.

По информации издания, в случае перехода Смолову выплатят гарантированный гонорар в размере €1,5 млн. После аренды «Фенербахче» будет иметь право выкупа игрока за €4 млн.

В сезоне 2019/20 Смолов на правах аренды играл в испанской «Сельте», за которую провёл 14 матчей и забил два гола — «Реалу» и «Барселоне».

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