Хабаровск, , 13:00 — REGNUM Хабаровский хоккейный клуб «Амур» погасил все долги перед игроками за прошлый сезон. Об этом 18 августа сообщил исполнительный директор клуба Александр Филиппенко.

«Средства отправлены хоккеистам, налоги заплачены. Долгов нет», — цитирует Филиппенко ТАСС.

Ранее сообщалось, что долги у клуба появились потому, что в течение двух лет не было внебюджетных источников финансирования, а основная нагрузка легла на краевой бюджет.

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