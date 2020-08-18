Орландо, США, , 12:12 — REGNUM «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Бруклин Нетс» в первом матче серии четвертьфинала плей-офф Восточной конференции НБА. Встреча завершилась со счётом 134:110.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Торонто» Фред Ванвлит, набравший 30 очков.

В составе «Бруклина» наибольшую результативность показал Тимоте Луваву-Кабарро, записавший на свой счёт 26 очков.

Таким образом, «Торонто» вышел вперёд в серии: 1−0.

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