Орландо, США, , 12:08 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Филадельфией Сиксерс» в первом матче серии четвертьфинала плей-офф Восточной конференции НБА. Встреча завершилась со счётом 109:101.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 13 подборов. Защитник Джейлен Браун набрал 29 очков.

В составе «Филадельфии» наибольшую результативность показал центровой Джоэл Эмбиид, сделавший дабл-дабл из 26 очков и 16 подборов.

Таким образом, «Бостон» вышел вперёд в серии: 1−0.

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