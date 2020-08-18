Орландо, США, , 12:01 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Ютой Джаз» в первом матче серии четвертьфинала плей-офф Западной конференции НБА. Встреча завершилась в овертайме со счётом 135:125.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Юты» Донован Митчелл, который набрал 57 очков.

В составе «Денвера» наибольшую результативность показал разыгрывающий Джамал Маррей, который записал на свой счёт 36 очков. Центровой Никола Йокич оформил дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов.

Таким образом, «Денвер» вышел вперёд в серии: 1−0.

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