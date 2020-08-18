Орландо, США, , 11:57 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в первом матче серии четвертьфинала плей-офф Западной конференции НБА. Встреча завершилась со счётом 118:110.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, который набрал 42 очка.

В составе «Клипперс» наибольшую результативность показал форвард Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. Защитник Пол Джордж записал на свой счёт 27 очков.

Таким образом, «Клипперс» вышли вперёд в серии: 1−0.