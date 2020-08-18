Рим, , 11:40 — REGNUM Переход полузащитника Давида Сильвы в «Реал Сосьедад» привёл в ярость руководство «Лацио». Об этом 18 августа сообщает Football Italia.

По информации издания, «Лацио» вёл переговоры с Сильвой о переходе и дал ему время на принятие решения. Но затем футболист не отвечал на звонки в течение нескольких дней, а о его переходе в «Реал Сосьедад» римский клуб узнал из СМИ.

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Отмечается, что Сильва подписал с испанским клубом менее выгодный контракт, чем ему предлагал «Лацио».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сильва, который на протяжении десяти лет выступал за «Манчестер Сити», подписал контракт с «Реал Сосьедадом».

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