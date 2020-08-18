Лас-Вегас, США, , 10:56 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Джон Джонс отказался от титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе. Об этом 18 августа он написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня я говорил по телефону с руководством UFC и подтверждаю, что официально освобождаю титул в полутяжелом весе», — написал Джонс.

Ранее у Джонса произошёл конфликт с главой UFC Дэной Уайтом из-за следующего поединка. Джонс хотел провести бой против второго номера рейтинга тяжеловесов Франсиса Нганну, но Уайт не дал разрешение, поскольку Джонс запросил гонорар в $30 млн.

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