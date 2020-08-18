Сан-Себастьян, Испания, , 10:51 — REGNUM Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва подписал контракт с испанским клубом «Реал Сосьедад». Об этом 18 августа сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что контракт с 34-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Сильва играл за «Манчестер Сити» с лета 2010 года. В составе клуба он стал четырёхкратным чемпионом Англии, два раза выиграл Кубок Англии и три — Суперкубок страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сильва покинет «Манчестер Сити» после окончания сезона 2019/20.

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