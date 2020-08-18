Эдмонтон, Канада, , 09:43 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в четвёртом матче ¼ финала Западной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Сент-Луиса» дубль оформил нападающий Райан О’Райлли, ещё одну шайбу забросил защитник Алекс Пьетранджело. У «Ванкувера» голом отметился форвард Джей Ти Миллер.

Таким образом, «Сент-Луис» после двух поражений сравнял счёт в серии: 2−2.

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