Эдмонтон, Канада, , 09:21 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Аризоной Койотс» в четвёртом матче ¼ финала Западной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 7:1.

В составе «Бостона» дубль оформил нападающий Назем Кадри, ещё по шайбе забросили Мэттью Ньето, Йоонас Донской, Кейл Макар, Мэтт Калверт и Микко Рантанен.

«Аризона» смогла ответить единственным голом, забитым защитником Джейкобом Чикраном.

Таким образом, «Колорадо» выиграл третий матч в серии и ведёт со счётом 3−1.

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