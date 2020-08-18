Торонто, Канада, , 09:02 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в четвёртом матче ¼ финала Восточной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Бостона» дубль оформил нападающий Джейк Дебраск, ещё по шайбе забросили защитник Коннор Клифтон и форвард Брэд Маршан.

У «Каролины» точными бросками отметились нападающие Джастин Уильямс, Джордан Мартинук и Теуво Терявяйнен.

Таким образом, «Бостон» выиграл третий матч в серии и ведёт со счётом 3−1.

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