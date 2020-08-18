Дюссельдорф, Германия, , 08:26 — REGNUM «Интер» одержала победу над «Шахтёром» в полуфинале Лиги Европы. Встреча прошла в Дюссельдорфе (Германия) и завершилась со счётом 5:0.

В составе «Интера» по дублю оформили нападающие Лаутаро Мартинес (19, 64) и Ромелу Лукаку (78, 83). Ещё один гол забил защитник Данило Д’Амброзио (74).

Таким образом, «Интер» вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с «Севильей». Матч состоится 21 августа.

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