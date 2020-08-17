Бергамо, Италия, , 22:10 — REGNUM Алекс Великих, действующий скаут итальянского «Кальяри», поделился мнением касательно возможного перехода российского полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».

«99 процентов, что Миранчук окажется в «Аталанте», если, конечно, сойдутся по цене. Но тут есть нюанс. В команде из Бергамо есть потолок зарплат, где самую большую получает Гомес.

Не знаю, сколько получает Миранчук в «Локомотиве», поэтому главный вопрос к Алексею — захочет ли он на первых порах зарабатывать меньше, чем в России? Но по спортивной составляющей Миранчук идеально впишется в систему игры «Аталанты», — приводит слова Алекса Великих «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что «Аталанта» готова предложить «Локомотиву» около 15 миллионов евро компенсации. Хавбек может заключить контракт на 5 лет с годовым окладом в размере двух миллионов евро.