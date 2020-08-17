Барселона, Испания, , 22:01 — REGNUM «Барселона» на своем официальном сайте объявила об увольнении с поста главного тренера Кике Сетьена.

61-летний специалист возглавил тренерский штаб «блауграны» в январе, заменив на этом посту уволенного Эрнесто Вальверде. Под руководством Сетьена «Барселона» провел 25 матчей: 19 в чемпионате, 3 в Лиге чемпионов, а также 3 в Кубке Испании.

«Каталонцы» одержали 16 побед, в четырех матчах сыграла вничью и пять раз уступила.

Ожидается, что будущим наставником «сине-гранатовых» станет голландский специалист Роналд Куман. Стороны уже ведут переговоры.