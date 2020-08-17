Амстердам, , 21:21 — REGNUM «Аякс» нацелен вернуть уругвайца в свой состав.

Согласно информации портала Diario Sport, нападающий каталонской «Барселоны» Луис Суарес близок к возвращению в чемпионат Голландии.

По данным источника, «Аякс» в ближайшие несколько недель сделает трансферное предложение по переходу 33-летнего уругвайца. Действующий контракт Суареса с «сине-гранатовыми» рассчитан еще на один сезон.

Напомним, что Суарес защищал цвета голландского клуба в период с 2007 по 2011 год. В их составе форвард отличился 111 голами в 159 матчах.