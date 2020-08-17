Лондон, , 20:59 — REGNUM Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане назван лучшим игроком розыгрыша Английской премьер-лиги сезона 2019/2020 по мнению болельщиков. Об этом сообщает официальный сайт PFA.

Позади сенегальского вингера в голосовании остались защитники «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд и Вирджила ван Джейк, полузащитники «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг и Кевин де Брюйне, а также нападающий «Лестера» Джейми Варди, ставший лучшим снайпером чемпионата.

Мане провел в минувшем сезоне 35 матчей в рамках национального первенства Англии, заработав 27 (18+9) очков по системе «гол+пас».