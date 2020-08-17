Барселона, Испания, , 20:34 — REGNUM Действующий наставник национальной сборной Нидерландов Роналд Куман готов в ближайшее время возглавить каталонскую «Барселону», которая накануне уволила с поста главного тренера Кике Сетьена после разгромного поражения от «Баварии» (8:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Согласно информации портала The Telegraph, «Барселона» может объявить о назначении 57-летнего специалиста уже 18 августа. Также сообщается, что контракт с голландцем будет рассчитан на два года.

Куман в ближайшее время объявит об уходе со своего поста в сборной.