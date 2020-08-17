Москва, , 16:52 — REGNUM Руководство «Милана» предложит 15 миллионов евро за 24-летнего атакующего полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука. Контракт Миранчука с «железнодорожниками» рассчитан до конца текущего сезона. Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро. Ранее сообщалось о заинтересованности к футболисту со стороны «Фиорентины».

В текущем сезоне Миранчук принял участие в 3-х матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.