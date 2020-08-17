Лондон, , 16:05 — REGNUM Лучшим футболистом Английской премьер-лиги (АПЛ) по версии болельщиков стал нападающий «Ливерпуля» Садио Мане. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба клуба.

В голосовании, которое провела Профессиональная футбольная ассоциация (PFA), Мане набрал 41% голосов. Он опередил хавбека «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне, за которого проголосовали 27% болельщиков.

Замкнул тройку защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, набравший 17% голосов.

Напомним, Де Брёйне стал лучшим футболистом сезона по версии АПЛ, а Александер-Арнольд — лучшим молодым игроком. До этого капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон был признан лучшим по версии журналистов.

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