Осло, , 15:34 — REGNUM Норвежский лыжник Петтер Нортуг обвиняется в нарушении закона по трём статьям. Об этом 17 августа сообщает Verdens Gang.

Отмечается, что Нортугу выдвинуты обвинения в хранении кокаина, нахождении за рулём в состоянии наркотического опьянения, а также в превышении скорости.

Напомним, Нортуг завершил карьеру в декабре 2018 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом (2010), двукратным обладателем Кубка мира и 13-кратным чемпионом мира.

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