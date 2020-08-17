Москва, , 15:23 — REGNUM Сегодня, 17 августа, завершился первый сезон проекта «Московский киберспорт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщают в Федерации компьютерного спорта Москвы.

За три месяца существования инициативы участие в её мероприятиях приняли 56 тыс. геймеров. Спортсмены провели более 300 турниров по следующим дисциплинам: Assetto Corsa, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Hearthstone, Legends of Runeterra, Dota Underlords, StarCraft II, FIFA 20, NHL 20, World of Tanks и шахматы.

В рамках «Московского киберспорта» также состоялся «Турнир звезд российского спорта» по Counter-Strike: Global Offensive. В нём приняли участие более 60 известных российских спортсменов. Среди них чемпионы по 12 видам спорта: фигуристы Владимир Морозов и Александр Энберт, гимнасты Никита Нагорный и Эмин Гарибов, легкоатлет Сергей Шубенков и другие.

Напомним, инициатива «Московский киберспорт» была создана Федерацией компьютерного спорта Москвы при поддержке Департамента спорта города Москвы. Проект был придуман для того, чтобы поддержать жителей столицы, вынужденных находиться на самоизоляции.

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