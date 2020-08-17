Турин, Италия, , 14:32 — REGNUM В тренерский штаб туринского «Ювентуса» войдёт бывший защитник команды Игор Тудор. Об этом 17 августа сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Тудор, который сейчас является главным тренером хорватского клуба «Хайдук», будет помощником Андреа Пирло.

В качестве футболиста Тудор большую часть своей карьеры выступал за «Ювентус» — с 1998 по 2005 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главным тренером «Ювентуса» стал бывший полузащитник клуба Андреа Пирло, который заменил на этом посту Маурицио Сарри.

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